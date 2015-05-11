《汇市简讯》120.00处的期权相关卖单令美元/日圆走势受限

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆受追捧，但在120.00日圆处有规模22.87亿美元的期权到期，限制了美元/日圆走势
* 上方有更多期权到期，行权价在120.20-25的5.95亿美元和行权价在120.50-60的8.32亿美元
* 还有17.25亿美元在121.00到期，不过该价位处于市场目前交投区间之外
* 日本出口商返场，120.00处也有卖单
* 从盘初低点119.40开始有日本半官方退休基金的大量买单
* 119.50处有买单，更多买单在119.20 (完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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