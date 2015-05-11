路透基点：海通恒信寻求8,000万美元三年期海外子弹式贷款--TRLPC

路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，海通恒信国际租赁有限公司正在寻求8,000万美元三年期海外子弹式贷款。就在不到六个月前，海通恒信完成一笔1.52亿美元的定期贷款。

玉山商业银行担任本案的牵头行兼簿记行，在5月8日推出该融资案，主要是面向台湾银行业者。

贷款利率较Libor加码275个基点，银行受邀承贷1,500万美元或以上，获得安排行头衔和135个基点的前端费，综合收益是320个基点。本案还有50个基点的承诺费。

所筹资金将用于运营资本，以及偿还贷款和购买租赁设备。

银行回复截止日期是6月5日。

先前那笔1.52亿美元的两年期海外定期贷款是在2014年12月签署，最高综合收益372个基点，利率较Libor加码275个基点，前端费是179个基点。交通银行、恒生银行和汇丰为牵头行兼簿记行。

海通恒信国际租赁有限公司原名为恒信金融租赁有限公司，向中国建筑、医疗、教育和科技行业的中小企业提供设备租赁服务。（完）