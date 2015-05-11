香港个股：西证国际借助母公司扩资本实力，目标三年市值逾100亿港元

路透香港5月11日 - 前身敦沛金融的西证国际 获得中国中型券商西南证券 入主后，未来将透过大规模增资扩股提升资本实力，目标三年后市值增长逾倍至100亿港元以上。

西证国际主席余维佳周一接受传媒访问时称，西南证券此前投入8亿港元取得原敦沛金融约74%的股权，未来西证国际将进一步借助母公司的资本实力以及经营基础，扩大发展。

“母公司对西证国际寄予厚望，希望把它经营好，从而提高西南证券在国内行业地位。”他并指出，“这也作为重庆国企改革、招商引资的典范。”

余维佳说，西证国际未来将会加快增资扩股以及债务融资步伐，来扩大业务规模，目标在三年后市值由现时约38亿港元升至逾100亿港元，并晋身香港券商前50名券商、香港中资券商前5名之列。

中国正在加快资本市场开放以及海外投资步伐，继续去年11月上海与香港两地股市互联互通（沪港通）正式启动，今年内深港通以及升级版沪港通亦将推出，将吸引更多内地散户以及包括公募基金在内的机构投资者投资港股。

余维佳说，西南证券在中国有109个网点及100万客户，托管资产接近2,000亿元人民币，不少客户愿意或想到香港市场做投资，因此相信，西证国际与西南证券的未来发展将起到相辅相成作用。

香港中小型券商规模虽小，但由于拥有全牌照业务，能够为国内券商提供快捷便利门户。除西南证券之外，此前民生银行 已抛出对华富国际 高至75亿港元的收购方案 。

不过，时富集团 向中国泛海控股 逾6亿港元转让时富金融服务集团 约四成股权的建议，因遭到股东会否决而未能成事。（完）