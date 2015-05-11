日股业绩：软银全年获利下降9%，未就当前财年给出财测

路透东京5月11日 - 日本电信公司软银 周一公布刚结束的财年获利下降9%，因缺乏上年同期曾录得的一次性获利，为改善美国公司Sprint所付出成本也打压了获利。

软银称，截至3月31日的财年间，公司营业利润为9,827亿日圆(82亿美元)，上年同期为1.08万亿日圆。据汤森路透StarMine，20位分析师对软银的获利平均预估为9,808.7亿日圆。

软银没有发布对当前财年的业绩预测，称因为存在大量不确定因素，因此很难做出财测。

软银2013年以逾200亿美元收购美国电信运营商Sprint ，持有Sprint 80%的股权，Sprint与对手美国电话电报公司(AT&T) 和 Verizon Communications Inc 之间一直存在激烈竞争。(完)