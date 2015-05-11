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市场报道 | 2015年 5月 11日 星期一 15:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元交易员等待希腊最新消息

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* 欧元/美元交易员静待欧元集团消息

* 希腊仍希望今日欧元集团会议能发布正面声明

* 华尔街日报报导，国际货币基金组织(IMF)针对希腊违约制定应急计划(on.wsj.com/1HbMUYn)

* 欧元/美元受不确定性影响走低，但仍处于惯常交投区间之内

* 也许仍要拖延，越多谈判，越有可能导致欧元/美元囿于区间波动

* 很多期权到期将有助于欧元/美元汇率企稳 (完)

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