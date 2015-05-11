《汇市简讯》欧元/美元交易员等待希腊最新消息

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 欧元/美元交易员静待欧元集团消息
* 希腊仍希望今日欧元集团会议能发布正面声明
* 华尔街日报报导，国际货币基金组织(IMF)针对希腊违约制定应急计划(on.wsj.com/1HbMUYn)
* 欧元/美元受不确定性影响走低，但仍处于惯常交投区间之内
* 也许仍要拖延，越多谈判，越有可能导致欧元/美元囿于区间波动
* 很多期权到期将有助于欧元/美元汇率企稳 (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。