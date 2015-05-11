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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 15:15 BJT

全球金市：金价持坚，美国就业数据令升息预期降温

数据点燃了黄金的避险需求，同时冲淡了对于美联储6月份下次会议
可能加息的观点。
    
    “这周金价或向1,200美元水准小幅攀升，因美国劳工市场数据应该
会继续支持国内的低利率政策。”辉立期货分析师Howie Lee表示。
    
    他还表示，3月份非农就业数据的修正尤其令人担心，这应会支持金
价的涨势。
    
    
    交易员削减了对美联储年底前加息的押注，认为12月首度加息的机率
为51%。
    
    就业数据的其它方面透露出好坏不一的信号，令投资者有些担忧。
    
    失业率降至约七年低点，表明美国经济在第二季开局的坚实态势，所
以这会继续保持今年晚些时候利率上升的可能性，从而抑制金价升幅。
    
    投资者的仓位布局反映出了不确定性。SPDR Gold Trust上市交易基
金(ETF)的黄金持仓量上周五大幅下降，降幅为年内最大。投机客在截至5
月5日的当周，削减了对黄金的多头押注，为四周来首见。
    
    亚洲股市上涨也遏制了金价涨幅。
    
    
    ----------------------0645GMT----------
                    价格      变动   涨跌%
    现货金        1187.15     -0.5    -0.04
    现货银          16.39    -0.04    -0.24
    现货铂金      1136.06    -3.69    -0.32
    现货钯金       794.65    -2.85    -0.36
    COMEX期金      1186.4     -2.5    -0.21
    COMEX期银      16.425    -0.04    -0.24
    汇率
    欧元/美元       1.1166
    美元指数        95.047

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 李春喜/王洋; 审校 高琦/张明钧)

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