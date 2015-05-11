全球金市：金价持坚，美国就业数据令升息预期降温

数据点燃了黄金的避险需求，同时冲淡了对于美联储6月份下次会议 可能加息的观点。 “这周金价或向1,200美元水准小幅攀升，因美国劳工市场数据应该 会继续支持国内的低利率政策。”辉立期货分析师Howie Lee表示。 他还表示，3月份非农就业数据的修正尤其令人担心，这应会支持金 价的涨势。 交易员削减了对美联储年底前加息的押注，认为12月首度加息的机率 为51%。 就业数据的其它方面透露出好坏不一的信号，令投资者有些担忧。 失业率降至约七年低点，表明美国经济在第二季开局的坚实态势，所 以这会继续保持今年晚些时候利率上升的可能性，从而抑制金价升幅。 投资者的仓位布局反映出了不确定性。SPDR Gold Trust上市交易基 金(ETF)的黄金持仓量上周五大幅下降，降幅为年内最大。投机客在截至5 月5日的当周，削减了对黄金的多头押注，为四周来首见。 亚洲股市上涨也遏制了金价涨幅。 ----------------------0645GMT---------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1187.15 -0.5 -0.04 现货银 16.39 -0.04 -0.24 现货铂金 1136.06 -3.69 -0.32 现货钯金 794.65 -2.85 -0.36 COMEX期金 1186.4 -2.5 -0.21 COMEX期银 16.425 -0.04 -0.24 汇率 欧元/美元 1.1166 美元指数 95.047 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 高琦/张明钧)