国际油市：油价持稳，中国降息几未带来提振

“今天油市的反应有限。”CMC Markets首席分析师Ric Spooner表示。

“中国的刺激举措可能被视为有助缓解跌势，而不是真能扭转局势。”

周五数据显示中国4月原油进口创新高，但这也未能提振油价。

0637 GMT，6月布兰特原油 小涨0.05美元，报每桶65.44美元，上周下挫1.6%。6月美国原油 小跌0.06美元，报每桶59.33美元，上周周线连续八周上扬，为2012年底到2013年初以来的最长连涨。

“尽管我们预期未来几年布兰特原油将出现周期性复苏，但短线并不看多。”摩根士丹利分析师在报告中称。“如果油价反弹过快，投资将回流，那将损及市场复苏。”(完)

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