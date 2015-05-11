国际油市：油价持稳，中国降息几未带来提振

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“今天油市的反应有限。”CMC Markets首席分析师Ric Spooner表示。
“中国的刺激举措可能被视为有助缓解跌势，而不是真能扭转局势。”
周五数据显示中国4月原油进口创新高，但这也未能提振油价。
0637 GMT，6月布兰特原油 小涨0.05美元，报每桶65.44美元，上周下挫1.6%。6月美国原油 小跌0.06美元，报每桶59.33美元，上周周线连续八周上扬，为2012年底到2013年初以来的最长连涨。
“尽管我们预期未来几年布兰特原油将出现周期性复苏，但短线并不看多。”摩根士丹利分析师在报告中称。“如果油价反弹过快，投资将回流，那将损及市场复苏。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张若琪 审校 郑茵/于春红)
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