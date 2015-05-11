欧洲政经：法国财长预计周一欧元区财长与希腊的会议不会达成协议

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透巴黎5月11日 - 法国财长萨潘表示，周一希腊与欧元区金主之间的谈判肯定会显示有进展，但不会是决定性的。
欧元区财长周一在布鲁塞尔同希腊举行会议，双方面临尽快达成现金换改革协议，因周二希腊将面临偿还7.5亿欧元IMF救助资金的局面。
萨潘向记者表示，财长会议“将很重要，但不会是决定性的...已取得进展，但还没有到做出结论的成熟阶段。”(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。