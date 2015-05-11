欧洲政经：法国财长预计周一欧元区财长与希腊的会议不会达成协议

路透巴黎5月11日 - 法国财长萨潘表示，周一希腊与欧元区金主之间的谈判肯定会显示有进展，但不会是决定性的。

欧元区财长周一在布鲁塞尔同希腊举行会议，双方面临尽快达成现金换改革协议，因周二希腊将面临偿还7.5亿欧元IMF救助资金的局面。