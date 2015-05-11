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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 15:38 BJT

欧洲政经：法国财长预计周一欧元区财长与希腊的会议不会达成协议

路透巴黎5月11日 - 法国财长萨潘表示，周一希腊与欧元区金主之间的谈判肯定会显示有进展，但不会是决定性的。

欧元区财长周一在布鲁塞尔同希腊举行会议，双方面临尽快达成现金换改革协议，因周二希腊将面临偿还7.5亿欧元IMF救助资金的局面。

萨潘向记者表示，财长会议“将很重要，但不会是决定性的...已取得进展，但还没有到做出结论的成熟阶段。”(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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