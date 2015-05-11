新闻稿：非贷款信用风险扭曲了中资银行的不良贷款率

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(以下摘译自评级机构惠誉发布的新闻稿) 香港/上海5月11日 - 评级机构惠誉周一在最新发布的特别报告中指 出，中国银行业转入债券投资、应收账款和银行间曝险以规避放贷限制， 以及影子银行系统的增长，使得评估银行业基本资产质量和整体金融体系 的压力变得愈发困难。 在银行系统之外，中国的资产管理公司(AMCs)在管理不良资产方面发 挥了越来越重要的作用。资产管理公司直接从借款人那里购买资产非常普 遍，因此不良资产往往在未被认定为“不良贷款(NPLs)”的情况下就被转 让给外部人士。监管宽松推迟了资产损失的认列。这些特点掩盖了银行业 基本不良贷款的真实水平，以及金融体系债务问题严峻程度的透明度。 这降低了不良贷款分析的价值，尤其是在中资银行不良贷款率都极其 相似的情况下。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。