新闻稿：非贷款信用风险扭曲了中资银行的不良贷款率

(以下摘译自评级机构惠誉发布的新闻稿) 香港/上海5月11日 - 评级机构惠誉周一在最新发布的特别报告中指 出，中国银行业转入债券投资、应收账款和银行间曝险以规避放贷限制， 以及影子银行系统的增长，使得评估银行业基本资产质量和整体金融体系 的压力变得愈发困难。 在银行系统之外，中国的资产管理公司(AMCs)在管理不良资产方面发 挥了越来越重要的作用。资产管理公司直接从借款人那里购买资产非常普 遍，因此不良资产往往在未被认定为“不良贷款(NPLs)”的情况下就被转 让给外部人士。监管宽松推迟了资产损失的认列。这些特点掩盖了银行业 基本不良贷款的真实水平，以及金融体系债务问题严峻程度的透明度。 这降低了不良贷款分析的价值，尤其是在中资银行不良贷款率都极其 相似的情况下。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)