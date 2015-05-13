重温稿-路透调查：菲律宾央行料将在周四会议上维持利率不变

* 央行料将在周四会议上维持利率不变

* 菲律宾央行下一步料将升息而非降息

* 央行定于5月14日约0800GMT公布政策决定

路透马尼拉5月11日 - 路透调查显示，菲律宾央行料将在周四的会议上连续第五次维持指标利率不变，因通胀放缓而经济成长前景强劲。

路透调查中的10名分析师均预计，菲律宾央行将在5月14日会议上维持隔夜拆款利率 在4.0%不变；称由于通胀处于可控水平，央行完全可以采取观望态度。

今年4月菲律宾通胀率触及近两年新低，从而使今年前四个月平均通胀率降至2.3%，进一步接近央行今年目标区间2-4%的底部。

对于菲律宾央行下一步政策行动的问题，10名分析师中有九名预计该行将升息。

其中四名分析师称，升息最早或在今年下半年，因为全球油价料将有所反弹，美国利率也将上升。