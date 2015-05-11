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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 15:58 BJT

欧洲政经：希腊问题的政治成份大过经济--欧洲央行管委诺沃特尼

路透维也纳5月11日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，要达成希腊财务问题的任何解决对策，政治问题成份大过经济。欧元区财长周一举行会议，继续进行希腊债务谈判。

欧元区高层官员对于这次会议取得突破并不抱什么乐观看法。诺沃特尼不愿提出打破僵局的建议，重申欧洲央行的角色是确保物价及金融稳定。

他表示，透露任何细节仍为时过早。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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