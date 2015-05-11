欧洲政经：希腊问题的政治成份大过经济--欧洲央行管委诺沃特尼

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透维也纳5月11日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，要达成希腊财务问题的任何解决对策，政治问题成份大过经济。欧元区财长周一举行会议，继续进行希腊债务谈判。
欧元区高层官员对于这次会议取得突破并不抱什么乐观看法。诺沃特尼不愿提出打破僵局的建议，重申欧洲央行的角色是确保物价及金融稳定。
他表示，透露任何细节仍为时过早。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。