表格：外资在韩国股市卖超474亿韩元，为连续第三天卖超

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超474亿韩元，为连续第三日卖超，期间累计卖超规模为1,385亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月11日 -47.4 -56.9 83.0
5月 8日 -23.7 -171.5 197.8
5月 7日 -67.4 -108.4 168.5
5月 6日 95.7 -218.5 110.6
5月 4日 129.1 -114.1 -10.5
4月30日 70.8 -162.8 108.9
4月29日 -61.5 -137.4 231.7
4月28日 -1.6 71.4 -66.3
4月27日 207.1 -246.2 32.3
4月24日 532.8 -434.7 -80.5
4月23日 443.5 34.3 -457.7
4月22日 744.5 -395.1 -333.4
4月21日 246.8 -474.8 227.4
4月20日 285.1 -304.8 32.4
4月17日 279.9 -108.1 -148.6
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本月以来 86.4 -669.5 549.5
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今年以来 7,933.5 -7,235.9 -1,603.8
----------------------------------------------(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。