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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超474亿韩元，为连续第三天卖超

路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超474亿韩元，为连续第三日卖超，期间累计卖超规模为1,385亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月11日 -47.4 -56.9 83.0

5月 8日 -23.7 -171.5 197.8

5月 7日 -67.4 -108.4 168.5

5月 6日 95.7 -218.5 110.6

5月 4日 129.1 -114.1 -10.5

4月30日 70.8 -162.8 108.9

4月29日 -61.5 -137.4 231.7

4月28日 -1.6 71.4 -66.3

4月27日 207.1 -246.2 32.3

4月24日 532.8 -434.7 -80.5

4月23日 443.5 34.3 -457.7

4月22日 744.5 -395.1 -333.4

4月21日 246.8 -474.8 227.4

4月20日 285.1 -304.8 32.4

4月17日 279.9 -108.1 -148.6

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本月以来 86.4 -669.5 549.5

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今年以来 7,933.5 -7,235.9 -1,603.8

----------------------------------------------(完)

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