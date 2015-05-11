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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月11日

路透香港5月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1
港元=0.80071人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为29.71%，高
于上交易日收盘的28.15%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       5.20            6.58          0.99
 建设银行                                       6.56            7.37          1.11
 中国银行                                       4.56            5.22          1.09
 农业银行                                       3.74            4.23          1.10
 招商银行                                      17.91           22.95          0.97
 中信银行                                       7.55            6.86          1.37
 交通银行                                       6.75            7.71          1.09
 民生银行                                      10.62           11.32          1.17
 中国人寿                                      39.29           38.20          1.28
 中国平安                                      88.72          111.80          0.99
 中国太保                                      35.49           41.55          1.07
 中信证券                                      33.96           33.80          1.25
 新华人寿                                      65.63           53.30          1.54
 海通证券                                      28.26           24.40          1.45
 华能国际                                      11.21           11.16          1.25
 大唐发电                                       7.60            4.49          2.11
 华电国际                                       8.50            8.61          1.23
 中煤能源                                       8.20            4.83          2.12
 中国神华                                      21.31           19.42          1.37
 中国石油                                      12.66            9.52          1.66
 兖州煤业                                      14.99            7.17          2.61
 中国石化                                       7.73            7.10          1.36
 上海石化                                       8.87            3.95          2.80
 中海油服                                      26.10           15.18          2.15
 仪征化纤                                       8.85            4.04          2.74
 中国铝业                                       8.83            4.78          2.31
 江西铜业                                      22.99           15.90          1.81
 洛阳钼业                                      15.76            7.35          2.68
 紫金矿业                                       5.24            2.99          2.19
 马钢股份                                       5.17            2.91          2.22
 鞍钢股份                                       6.82            6.33          1.35
 重庆钢铁                                       4.29            2.19          2.45
 海螺水泥                                      24.14           32.25          0.93
 洛阳玻璃                                      11.94            6.15          2.42
 京城机电                                      11.05            5.10          2.71
 中联重科                                       7.60            5.34          1.78
 金隅股份                                      12.32            9.08          1.69
 中国国航                                      11.79            9.26          1.59
 东方航空                                       7.91            5.60          1.76
 南方航空                                       9.55            7.18          1.66
 中国远洋                                      13.52            6.27          2.69
 中海集运                                       9.49            3.82          3.10
 中集集团                                      24.45           19.76          1.55
 中海发展                                      11.20            6.09          2.30
 宁沪高速                                       8.59           10.64          1.01
 深高速                                         9.90            7.40          1.67
 成渝高速                                       6.86            3.94          2.17
 皖通高速                                      10.99            6.89          1.99
 广深铁路                                       6.32            5.01          1.58
 中国南车                                      29.45           15.00          2.45
 中国交建                                      18.79           12.88          1.82
 中国铁建                                      23.40           14.70          1.99
 中国中铁                                      20.03           10.20          2.45
 长城汽车                                      51.09           54.30          1.18
 比亚迪                                        63.09           49.05          1.61
 广汽集团                                      12.66            8.20          1.93
 青岛啤酒                                      44.32           49.05          1.13
 白云山                                        36.80           30.35          1.51
 新华制药                                      14.20            8.00          2.22
 海信科龙                                      11.12            7.07          1.96
 南京熊猫                                      17.00            8.83          2.40
 晨鸣纸业                                      10.74            5.96          2.25
 上海医药                                      25.90           25.30          1.28
 中兴通讯                                      30.18           25.05          1.50
 东方电气                                      26.72           17.12          1.95
 潍柴动力                                      31.14           29.70          1.31
 东北电气                                       6.38            3.29          2.42
 广船国际                                      51.64           28.85          2.24
 经纬纺机                                      21.90           12.00          2.28
 昆明机床                                       8.84            3.52          3.14
 一拖股份                                      14.74            6.60          2.79
 北辰实业                                       6.35            3.52          2.25
 创业环保                                      14.46            8.04          2.25
 中国中冶                                       9.19            4.18          2.75
 金风科技                                      20.87           17.92          1.45
 丽珠                                          77.00           59.55          1.61
 万科                                          14.07           19.56          0.90
 中国北车                                      29.98           15.86          2.36
 郑煤机                                        10.11            6.02          2.10
 大连港                                         7.57            3.96          2.39
 山东墨龙                                      12.74            5.31          3.00
 浙江世宝                                      38.21           13.82          3.45
 复星医药                                      27.55           29.00          1.19
 光大银行                                       5.42            4.98          1.36
 东江环保                                      57.52           42.05          1.71
 上海电气                                      18.38            7.79          2.95
 广发证券                                      28.14           24.30          1.45
 
                                                                                                
                                           
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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