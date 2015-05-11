《中国新债预测》国开行五期债定位料多低于二级，中短端需求好于长端

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债

* 期限及招标金额：1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元

* 招标时间: 1/3/5年：5月12日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 8位(券商和银行)

* 预测区间: 2.91%-3.05%；3.49%-3.58%；3.65%-3.75%；4.04%-4.13%；3.79%-3.86%

* 预测均值: 2.97%；3.52%；3.68%；4.07%；3.83%

路透上海5月11日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，央行降息未出市场预期，二级市场除中短端表现尚可外，长端受益有限，预计明日新债也将与现券表现相仿，1/3/5/7/10年品种收益率预测均值分别落在2.97%、3.52%、3.68%、4.07%和3.83%。

市场人士认为，在充裕资金的助推下，明日1/3/5年品种整体定位仍会低于二级市场水平，而七年和10年品种需求料不及中短端，尤其是10年品种，在前期被热捧后近日明显降温，料需求一般。

华中一银行交易员认为，“不排除10年的（中标收益率）高于二级，现在都去追短债了，长端的没什么人看。”

华东一银行交易员亦谈到，货币政策连续放松后，对债市整体边际利好效应递减，配置需求也会更为关注相对安全的中短期品种，控制组合久期。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.1918%、3.6000%、3.7301%、4.1090%和3.8152%。

中国央行周日宣布，自周一（11日）起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。

明日招标五期债分别为国开行2015年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月12日9:30-10:30；7/10年：5月12日9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月15日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 1年：5/14-5/15；3/5/7/10年：5/13-5/15

上市日 1年：5月19日；3/5/7/10年：5月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%