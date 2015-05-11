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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 19:27 BJT

英国央行：维持指标利率在0.5%不变，静待通胀报告

英国央行2月时预测，通胀回到目标将需时约两年；同时经济成长将继续维持在略低于3%的高于均值的增速。

之后公布的数据显示，英国第一季经济成长率仅季增0.3%，低于央行预估。分析师预期英国央行周三可能得小幅调降增长率预估。

然而英国央行上月也表明，市场仅消化了利率将以极缓慢的速度上升。

卡尼周三0930 GMT发表讲话时，可能提到市场对利率的预期。

市场4月时的反映显示，预期到2016年9月前都不会调整利率，此后也仅会缓慢调升。现在市场预计约一年后升息。

之前英国央行的利率行动曾一再让市场措手不及。近一年之前，央行警告表示市场低估了升息的可能，引发英镑跳涨。之后油价重挫，降低了需对抗通胀的压力。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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