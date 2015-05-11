英国央行：维持指标利率在0.5%不变，静待通胀报告

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
英国央行2月时预测，通胀回到目标将需时约两年；同时经济成长将继续维持在略低于3%的高于均值的增速。
之后公布的数据显示，英国第一季经济成长率仅季增0.3%，低于央行预估。分析师预期英国央行周三可能得小幅调降增长率预估。
然而英国央行上月也表明，市场仅消化了利率将以极缓慢的速度上升。
卡尼周三0930 GMT发表讲话时，可能提到市场对利率的预期。
市场4月时的反映显示，预期到2016年9月前都不会调整利率，此后也仅会缓慢调升。现在市场预计约一年后升息。
之前英国央行的利率行动曾一再让市场措手不及。近一年之前，央行警告表示市场低估了升息的可能，引发英镑跳涨。之后油价重挫，降低了需对抗通胀的压力。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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