表格：LME金属库存最新变化--5月11日

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
品种 最新库存 变动
铜 339,475 +400
锡 8,715 -75
铅 162,750 -400
锌 452,200 -2,525
铝 3,836,875 -8,100
镍 442,812 +1,638
铝合金 22,640 -200
NASAA 66,560 -180
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC-G 铅 <MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-G
S> RD> > RD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC-G 锡 <MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-G
S> RD> > RD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC-G 铝合 <MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-G
S> RD> 金 > RD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC-G NASAA <MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-G
S> RD> > RD> (编译 张涛；审校 于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。