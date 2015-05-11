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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月11日

路透伦敦5月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 339,475 +400

锡 8,715 -75

铅 162,750 -400

锌 452,200 -2,525

铝 3,836,875 -8,100

镍 442,812 +1,638

铝合金 22,640 -200

NASAA 66,560 -180

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC-G 铅 <MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-G

S> RD> > RD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC-G 锡 <MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-G

S> RD> > RD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC-G 铝合 <MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-G

S> RD> 金 > RD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC-G NASAA <MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-G

S> RD> > RD> (编译 张涛；审校 于春红)

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