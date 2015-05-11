《路透晚报》--5月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨1.3%至近两周高位，受中国降息提振

日股周一跳涨至近两周高点，且交投活跃；之前中国在周末期间降息，而美国股市因非农就业数据强劲也大涨，抵消了夏普和东芝股价大跌影响。日经指数收高1.3%至19,620.91点，为4月28日以来最高收盘水平。东证股价指数涨0.7%至1,598.33点，成交量较大，有28.9亿股换手，为3月13日以来最高。

--中国股市：沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅，受降息利好刺激

中国股市沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅。分析师指出，央行年内第二次降息增强投资者信心，虽银行保险等大盘蓝筹板块上涨乏力，但在中小盘个股强劲上扬的赚钱效应推动下，股指出现放量大幅反弹。

沪综指收报4,333.58点，涨127.66点或3.035%，此前最大单日涨幅为4月27日的3.04%。上证A股今日成交7,107.07亿元人民币，上周五为5,563.69亿元。沪深300指数收报4,690.53点，涨2.90%

--香港股市：收高0.5%，受中国降息以及美国就业数据激励

香港股市收高，中国周末降息刺激内地股市大涨，以及美国股市在强劲就业数据的带动下表现强劲，均刺激此间市场人气。港股恒生指数上涨0.5%，至27,718.20点；恒生国企指数上涨1.0%至14,182.98点。

--汇市：欧元下滑，希腊谈判令市场忧心忡忡

欧元兑美元下滑，因对于欧元区就希腊以改革换现金协议所进行的最新一轮谈判，很多投资者看法悲观。欧元兑美元跌0.5%至1.1157美元，远低于周四所及的两个月高点，当时欧元经济前景好转，欧元区债券收益率(殖利率)上涨。新西兰元在主要货币中变动最大，兑美元一度下跌1.5%至七周低点0.7372美元，因市场关于该国央行可能降息的预期升温。

--欧元债市：希腊公债收益率小升，面临欧元集团会议及IMF还款考验

希腊公债收益率小升，欧元区财长举行会议，讨论希腊以改革换现金的协议。本周希腊将面临一系列大额偿债的第一项考验。希腊两年期公债收益率涨35个基点，至20.86%，10年期公债收益率微升至10.79%。

投资者对希腊问题的紧张情绪也施压其它低评级公债。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率都上升5个基点，均报1.73%。葡萄牙10年期公债收益率则上升3个基点至2.33%。德国10年期公债收益率也小升，继续过去几周的大幅上扬态势。

--国际油市：油价持稳，中国降息几未带来提振

原油期货几无变动，中国降息未能让市场相信，中国石油需求将保持快速增长步伐，足以吸收全球过剩供应。0835GMT，6月布兰特原油涨0.12美元，报每桶65.51美元，上周下挫1.6%。6月美国原油涨0.04美元，报每桶59.43美元，上周周线连续八周上扬，为2012年底到2013年初以来的最长连涨。

--全球金市：金价持坚，美国就业数据令升息预期降温

黄金持坚，美国4月非农就业报告和3月数据的下修暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)下个月可能不会急于升息。0836GMT，现货金报在每盎司1,184.80美元附近，上周五非农就业数据公布后上涨了0.3%。

--金属期市：伦敦期铜持稳，中国降息引发对需求的担忧

伦敦期铜持稳，此前中国在周末降息，引发了对于中国需求放缓程度的担忧。0838 GMT，LME三个月期铜略升0.12%至每吨6,395美元，上周周线近收平。LME期铜在5月5日触及年内高点，每吨报6,481美元。上海期交所主力7月期铜合约下滑0.22%，报每吨45,680元人民币。LME期镍的涨势进入第四周，日内上升1.22%，报每吨14,475美元。