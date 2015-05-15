《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月11日-15日)中国重要财经新闻： 【政经】

--《焦点》中国降息后利率几近市场化，货币市场料成资金价格“定盘星”

经济下行压力和融资贵顽疾迫使中国央行半年来第三次降息，一年期贷款基准利率降至逾二十年低位，同时扩大存款利率浮动上限，标志着存贷款利率的市场化接近大功告成。这次降息后，市场对资金定价的关注将逐步从存款利率过渡到货币市场利率，后者将起“定盘星”作用，甚至是未来央行引导实际利率下行的核心关键指标。

--中国央行：降息体现货币政策稳健性，政策运用仍有空间--研究局局长

中国央行周日宣布下调存贷款基准利率0.25个百分点，扩大存款利率浮动上限。央行研究局局长陆磊认为，面对经济下行压力，本次利率调整是发挥逆周期宏观调控工具的作用，体现了货币政策的稳健性，目前货币政策量价工具组合的综合运用仍有空间。

--中国经济：出现向好趋势但也有压力，要深化简政放权改革服务“双创”--总理

中国国务院总理李克强称，当前经济运行总体平稳，一些方面出现向好的趋势，调查失业率4月有所降低，工业也回升，但有一些方面压力还比较大，投资继续下行。中国必须采取更有力措施，把向好的趋势巩固住，把下行压力顶住。这从根本上讲要靠简政放权、放管结合和优化服务。

--中国数据：4月投资及消费增速均创数年新低，稳增长力度需加强

中国最新公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。这显示经济下行压力仍然很大，政府稳增长政策力度有待加强。

--中国数据：4月M2增速创新低融资需求仍弱，政策放松步伐将持续

中国4月末广义货币供应量(M2)增速时隔三个月后再创历史新低，或因资金外流压力以及贷款需求不旺；而当月新增人民币贷款跌至年内低点，显示实体经济有效融资需求仍弱。分析人士并认为，4月宏观数据的全面低迷，显示经济基本面压力仍相当大，政策持续放松的步伐依旧不会停止，除了更多的降准降息外，进一步创新政策工具加快政策传导，有效降低融资成本仍有操作空间。

--中国经济：新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模,支持其在交易所上市--国务院

中国政府网周三报导，国务院常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。

--中国政策：支持地方平台在建项目后续融资，增量融资优先采取PPP模式

中国财政部称，要妥善处理融资平台公司在建项目后续融资问题，区分存量和增量实施分类管理，依法合规进行融资，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取政府和社会资本合作（PPP）模式。

--中国财政：前四月财政收入增速偏低，稳经济财政支出大幅提升

中国财政部最新数据显示，4月财政收入同比增速回升至8.2%，但前四月增速仍偏低；随着经济下行压力加大，财政支出的进度进一步提升，4月支出增幅升至近三年高位33.2%。

--中国数据：4月实际使用外资(FDI)96.1亿美元，同比增长10.5%--商务部

中国商务部周五公布，4月实际使用外资(FDI)96.1亿美元，同比增长10.5%。1-4月实际使用外资(FDI)444.9亿美元，同比增长11.1%。

--中国能源：4月全社会用电量同比增长1.3%，1-4月增0.9%--国家能源局

中国国家能源局公布，4月全社会用电量4,415亿千瓦时，同比增长1.3%；1-4月，全国全社会用电量累计17,316亿千瓦时，同比增长0.9%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合1至4月份数据看，工业下行压力不容忽视。

========================================================================== 【金融】

--《热点聚焦》定向发行将护航中国地方债务置换，债市长期供给压力难消

在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，监管层终于抛出方案以助力地方债置换扬帆启航。地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围。此举将提高地方债流动性，提升商业银行积极参与意愿，并有助打通地方政府融资渠道。

--《市场热谈》中国利率市场化冲向终点，参赛银行姿态各异然成竹在胸

距离最近一次降准不足一月，中国央行即宣布年内第二次降息，且将存款利率浮动上限扩大至1.5倍，释放出年内将完成利率市场化最明确的信号。不过，此次商业银行并未大面积用足上调权限，显示大小银行虽竞争激烈但秩序井然，为央行最终放行利率市场化添足了信心。

--中国金融：金融风险总体可控，千方百计降低社会融资成本--副总理

中国国务院副总理马凯表示，金融风险总体可控，要多措并举服务实体经济，千方百计降低社会融资成本。并强调稳健的货币政策要根据经济形势变化，更加注重松紧适度。

--中国金融：资产证券化产品应防止监管套利--央行副行长

中国人民银行副行长潘功胜表示，资产支持证券可分散风险、提高流动性，但也可能被市场滥用成为投机和套利工具，引发系统性风险。从长期看，要统筹各类资产证券化产品，防止监管套利。

--中国金融：拟试点不良资产证券化，探索银行业务子公司制改革--银监会官员

中国银监会审慎规制局副局长叶燕斐周四表示，去年信贷资产证券化都是正常类优质资产，资产类别没有限制，今年考虑将不良资产试点做证券化；在商业银行法修改前，贷存比的统计口径不会调整。

--中国金融：今年经常项目顺差可能增加，跨境资金流动或震荡加剧--外管局

中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，预计中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态。

========================================================================== 【固定收益】

--中国新债：江苏省522亿元一般债券下周一招标，今年首批地方债靴子落地

中国此前推迟发行的今年首批地方政府债终于破冰前行。江苏省财政厅周二晚发布公告称，今年首批522亿元人民币省政府一般债券将于下周一（5月18日)公开招标发行;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元；此为今年首批正式公布招标时间的地方政府债。

--中国债券评级：贷款逾期中澳控股主体评级降至BB，短融6月到期--中诚信

中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一公告称，大幅下调中澳控股集团有限公司主体评级，同时调低其发行的短融14中澳控CP001的债项评级，而该期2亿元人民币的短融6月12日就将到期。 ========================================================================== 【外汇】

--路透调查：人民币多仓下降，虽然经济放缓但仍然看涨

路透调查显示，人民币多仓仅有小跌，尽管中国4月经济持续降温。对人民币的乐观情绪持坚，因包括中国国务院总理李克强及中国人民银行行长周小川等高阶官员均宣示要维持人民币汇率稳定，尽管经济放缓造成人民币下滑压力。

--中国央行：与白俄罗斯续签规模为70亿元人民币双边本币互换协议

中国央行周一称，经国务院批准，于周日（10日）与白俄罗斯共和国国家银行续签了规模为70亿元人民币/16万亿白俄罗斯卢布的双边本币互换协议。协议有效期三年，经双方同意可以展期。

========================================================================== 【证券/行业】

--中国新股：新一批20家新股尽数启动发行程序，下周二和周三为申购高峰

中国证监会上周五晚间下发新一批20家新股发行批文，这批新股周一全部刊登招股意向书，启动新股发行程序，网上申购日基本集中在下周二和周三。

--中国证券：证监会主席称新股发行提速不会对市场产生很大影响

中国证监会主席肖钢周五表示，A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。

--《财经洞察》中国“互联网+”战略将引发资本市场变革，投行应未雨绸缪

中国政府正力推“互联网+”战略，可以预见互联网企业将逐渐成为中国经济的重要力量，当然亦将成为未来国内资本市场的主力军之一。这一新趋势将为中国本土投行带来新的考验，投行应提前布局，迎接这一变革的到来。

--中国汽车：4月汽车销售同比下滑0.5%--中汽协

中国汽车工业协会(CAAM)周一公布，4月全国汽车销售同比下降0.5%，至200万辆，经济增长放缓继续给汽车产业带来压力。

--中国个股：新城控股拟换股吸收合并新城B，为沪市第二例B转A

停牌十个月的新城B上周六公布其与母公司新城发展控股重组方案。新城发展控股全资子公司新城控股拟向除自己以外的新城B所有股东发行A股， 并以换股方式吸收合并新城B，这将是沪市继东电B之后第二例“B转A”案例。

--中国新股：中国核电IPO申请已获证监会发审委通过

中国证监会网站周三稍晚公告称，中国核能电力股份有限公司首次公开发行（IPO）A股的申请已获证监会主板发行审核委员会通过。这预示着这只超级大盘股朝正式发行迈出了非常关键一步。

--香港个股：哈尔滨银行拟发行最多36.66亿股A股上市，以补充资本金

中国区域性银行--哈尔滨银行股份有限公司称，拟发行最多36.66亿股A股上市，以补充资本金。

--中国能源：政府在第二季将成品油出口配额下调逾40%--交易商

据熟悉中国油市的交易商周三透露，中国政府在第二季度对年度出口额的检视报告中，将今年国内油企成品油出口配额下调40%以上。

--中国能源：5月柴油出口或增至逾65万吨，因内需依然低迷

行业消息人士表示，中国本月肯定会增加柴油出口，出口量可能攀升至逾65万吨的近纪录高位，因国内需求依然疲弱且库存增加。

--路透专访：中国今年黄金消费料稳在千吨左右，受金市开放带动--WGC官员