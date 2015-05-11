金属期市：伦敦期铜持稳，中国降息引发对需求的担忧

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“尽管美国经济数据趋于疲弱，但全球大趋势在改善，而中国公布的经济报告较几个月前好转...综合起来看，商品市场料因此得到广泛支撑。”
0735 GMT，LME三个月期铜 持平于每吨6,392美元，上周周线近收平。LME期铜在5月5日触及年内高点，每吨报6,481美元。
上海期交所主力7月期铜合约 下滑0.2%，报每吨45,790元人民币。
LME期镍 的涨势进入第四周，日内上升0.8%，报每吨14,420美元。
“技术面情况在改善，因投资基金和动能交易商...推动镍价走高。”经纪商Triland在报告中指出。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/高琦 审校 张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。