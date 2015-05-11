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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 16:28 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，中国降息引发对需求的担忧

“尽管美国经济数据趋于疲弱，但全球大趋势在改善，而中国公布的经济报告较几个月前好转...综合起来看，商品市场料因此得到广泛支撑。”

0735 GMT，LME三个月期铜 持平于每吨6,392美元，上周周线近收平。LME期铜在5月5日触及年内高点，每吨报6,481美元。

上海期交所主力7月期铜合约 下滑0.2%，报每吨45,790元人民币。

LME期镍 的涨势进入第四周，日内上升0.8%，报每吨14,420美元。

“技术面情况在改善，因投资基金和动能交易商...推动镍价走高。”经纪商Triland在报告中指出。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/高琦 审校 张明钧)

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