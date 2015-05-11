表格：沪港通活跃股一览--5月11日

路透香港5月11日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 67.03 58.58 买入成交金额 33.13 34.73 卖出成交金额 33.90 23.85 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 222,647,413 262,499,146 485,146,559 2 三安光电 286,637,576 6,592,119 293,229,695 3 招商银行 135,312,526 95,752,255 231,064,781 4 工商银行 143,795,570 35,869,460 179,665,030 5 恒瑞医药 77,062,795 81,131,897 158,194,692 6 中国建筑 85,541,527 49,187,485 134,729,012 7 中信证券 32,472,177 99,482,494 131,954,671 8 上汽集团 14,976,856 116,911,099 131,887,955 9 兴业银行 42,585,454 87,802,284 130,387,738 10 中国银行 59,878,802 69,403,082 129,281,884 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 国美电器 281,158,330 280,784,170 561,942,500 2 恒大地产 239,817,230 165,686,640 405,503,870 3 香港交易所 300,570,620 42,100,280 342,670,900 4 汉能薄膜发电 140,946,120 95,670,540 236,616,660 5 上海电气 115,220,460 109,946,380 225,166,840 6 腾讯控股 153,854,320 13,044,510 166,898,830 7 中广核电力 96,252,580 37,202,270 133,454,850 8 金山软件 84,206,700 34,850,650 119,057,350 9 银泰商业 52,706,380 46,233,530 98,939,910 10 神州数码 52,272,900 45,637,280 97,910,180 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)