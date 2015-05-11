版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 17:46 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月11日

路透香港5月11日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             67.03                       58.58
 买入成交金额                   33.13                       34.73
 卖出成交金额                   33.90                       23.85
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      222,647,413    262,499,146     485,146,559
 2                   三安光电      286,637,576      6,592,119     293,229,695
 3                   招商银行      135,312,526     95,752,255     231,064,781
 4                   工商银行      143,795,570     35,869,460     179,665,030
 5                   恒瑞医药       77,062,795     81,131,897     158,194,692
 6                   中国建筑       85,541,527     49,187,485     134,729,012
 7                   中信证券       32,472,177     99,482,494     131,954,671
 8                   上汽集团       14,976,856    116,911,099     131,887,955
 9                   兴业银行       42,585,454     87,802,284     130,387,738
 10                  中国银行       59,878,802     69,403,082     129,281,884
        
  ===========================================================================
=
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 国美电器        281,158,330    280,784,170     561,942,500
 2                 恒大地产        239,817,230    165,686,640     405,503,870
 3                 香港交易所      300,570,620     42,100,280     342,670,900
 4                 汉能薄膜发电    140,946,120     95,670,540     236,616,660
 5                 上海电气        115,220,460    109,946,380     225,166,840
 6                 腾讯控股        153,854,320     13,044,510     166,898,830
 7                 中广核电力       96,252,580     37,202,270     133,454,850
 8                 金山软件         84,206,700     34,850,650     119,057,350
 9                 银泰商业         52,706,380     46,233,530      98,939,910
 10                神州数码         52,272,900     45,637,280      97,910,180
 （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐