台湾央行：共发行2,260.5亿台币存单，存单发行余额增205亿

路透台北5月11日 - 台湾央行周一公布，共发行2,260.5亿台币存单，含两年期存单200亿。与今日存单到期金额2,055.5亿台币相较，存单发行余额增205亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,033.5

91天期 0.93 20.0

182天期 1.05 7.0

两年期 0.728 200.0

央行上日发行591亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,937.2亿台币。