日本个股：铃木汽车2014财年获利六年来首度下滑，但本财年料反弹

路透东京5月11日 - 日本铃木汽车 周一公布，2014年财年全年营业利润为六年来首次下滑，未达到公司自身目标，因日本国内及东南亚市场需求疲软，抵销了巨额汇兑收益及印度市场获利强劲表现。印度为铃木汽车最大市场。

铃木为日本第四大汽车制造商，2014财年营业利润下滑4.4%，至1,794.2亿日圆(15.0亿美元)，尽管日圆贬值推升海外销售价值，汇兑收益高达222亿日圆。

铃木汽车原先预估营业利润将小升0.1%至1,880亿日圆，汤森路透调查23位分析师的平均预估则为1,895.5亿日圆。

不过铃木汽车预测本财年营业利润将增加5.9%，至1,900亿日圆，印度及欧洲汽车销量成长，将弥补日本市场的需求萎缩。分析师平均预估本财年营业利润2,149.4亿日圆。

铃木汽车预测本财年全球销量成长3.9%，至298万辆，但日本销量预估下滑14.7%。日本为铃木汽车第二大市场。

铃木预估本财年印度销售成长10%。子公司Maruti Suzuki India 上个月表示，预计进一步深耕印度农村地区，以扩张市场占有率。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)