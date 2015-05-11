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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 16:32 BJT

《全球汇市》欧元下滑，希腊谈判令市场忧心忡忡

上周英国保守党在国会选举中意外大胜之后，英镑 守在两个半月高点附近，小跌0.2%至1.5419美元。

巴克莱称，“随着英国大选落幕，市场焦点将转回基本面及英国央行政策，以及央行能否朝升息之路迈进。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1165 1.1203 -0.34 -7.70 1.2097

美元/日圆 119.98 119.79 +0.16 +0.25 119.68

欧元/日圆 133.95 134.26 -0.23 -7.47 144.77

美元/瑞郎 0.9309 0.9308 +0.01 -6.36 0.9941

英镑/美元 1.5419 1.5454 -0.23 -0.99 1.5573

美元/加元 1.2131 1.2068 +0.52 +4.42 1.1618

澳元/美元 0.7892 0.7927 -0.44 -3.38 0.8168

新西兰元/美元 0.7380 0.7486 -1.42 -5.35 0.7797

欧元/瑞郎 1.0396 1.0441 -0.43 -13.55 1.2026

欧元/英镑 0.7239 0.7252 -0.18 -6.65 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2455 9.2482 -0.03 -2.36 9.4688

美元/挪威克朗 7.5423 7.4747 +0.90 +0.94 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 艾茂林/李春喜/张涛/张明钧; 审校 蔡美珍/张明钧/于春红)

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