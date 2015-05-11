版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 16:34 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨创13个月收盘高位，受中国降息激励

“中国降息和上海期胶上涨给此间市场带来支撑。”乐天证券分析师Satoru Yoshida说道。

上海主力9月期胶合约 上涨85元，收报每吨14,760元人民币。

交易员称，上海橡胶库存的下降也提振了期胶涨势。据上海期交所上周五发布的数据，橡胶库存较4月24日公布的水平减少了5.8%。

交易员称，TOCOM期胶在4月9日触及近期低点后，已经反弹上涨约16%，得益于中国基金的强劲买盘。

“如果指标东京期胶突破技术阻力225日圆，料将获得进一步的上涨动能。”Yoshida表示。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶 最新报每公斤152.0美分，下滑0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 李春喜/张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐