亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨创13个月收盘高位，受中国降息激励

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“中国降息和上海期胶上涨给此间市场带来支撑。”乐天证券分析师Satoru Yoshida说道。
上海主力9月期胶合约 上涨85元，收报每吨14,760元人民币。
交易员称，上海橡胶库存的下降也提振了期胶涨势。据上海期交所上周五发布的数据，橡胶库存较4月24日公布的水平减少了5.8%。
交易员称，TOCOM期胶在4月9日触及近期低点后，已经反弹上涨约16%，得益于中国基金的强劲买盘。
“如果指标东京期胶突破技术阻力225日圆，料将获得进一步的上涨动能。”Yoshida表示。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶 最新报每公斤152.0美分，下滑0.3美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 李春喜/张若琪)
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