亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨创13个月收盘高位，受中国降息激励

“中国降息和上海期胶上涨给此间市场带来支撑。”乐天证券分析师Satoru Yoshida说道。

交易员称，上海橡胶库存的下降也提振了期胶涨势。据上海期交所上周五发布的数据，橡胶库存较4月24日公布的水平减少了5.8%。