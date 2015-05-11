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市场报道 | 2015年 5月 11日 星期一 16:47 BJT

全球贵金属：5月8日SPDR黄金持仓下降1.45%，iShares白银持仓不变

路透5月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四减少1.4
5%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓保持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)    日期          变动    增减
    SPDR       23,416,364.5  5月8日    23,761,681.2   5月7日     -345,316.7  -1.45%
    iShares   322,662,497.8  5月8日   322,662,497.8   5月7日            0.0   0.00%
    
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
        
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 (编译 张涛；审校 张明钧)

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