国际油市：沙特和科威特一处共同作业的油田将关闭两周--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透迪拜5月11日 - 一位科威特石油业的消息人士周一称，沙特阿拉伯和科威特计划在周一晚间或周二把共同作业的沃夫拉(Wafra)陆上油田关闭，以进行为期两周的维护。
“这是计划中的维修，始自今晚或明天。”该消息人士说道，并补充称这处油田日产约19万桶。该人士拒绝具名，因此事在商业上相当敏感。
美国石油巨头雪佛龙(Chevron) 旗下的沙特阿拉伯分公司在经营该油田，沙特阿拉伯和科威特两国围绕此油田长期存在纠纷。
雪佛龙称公司在为外籍员工取得供给和工作许可证方面遭遇问题。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。