国际油市：沙特和科威特一处共同作业的油田将关闭两周--消息

路透迪拜5月11日 - 一位科威特石油业的消息人士周一称，沙特阿拉伯和科威特计划在周一晚间或周二把共同作业的沃夫拉(Wafra)陆上油田关闭，以进行为期两周的维护。

“这是计划中的维修，始自今晚或明天。”该消息人士说道，并补充称这处油田日产约19万桶。该人士拒绝具名，因此事在商业上相当敏感。

美国石油巨头雪佛龙(Chevron) 旗下的沙特阿拉伯分公司在经营该油田，沙特阿拉伯和科威特两国围绕此油田长期存在纠纷。

雪佛龙称公司在为外籍员工取得供给和工作许可证方面遭遇问题。（完）