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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 17:00 BJT

欧元债市：公债卖压恢复，收益率上升

路透伦敦5月11日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周一上升，欧元区公债价格恢复跌势，部分源于通胀预期的改善，以及处于纪录低位的收益率引发不安。

德国10年期公债收益率 上涨7个基点，报0.61%。多数其他欧元区10年期公债收益率上涨7-8个基点。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 王洋)

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