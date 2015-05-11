欧元债市：公债卖压恢复，收益率上升

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月11日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周一上升，欧元区公债价格恢复跌势，部分源于通胀预期的改善，以及处于纪录低位的收益率引发不安。
德国10年期公债收益率 上涨7个基点，报0.61%。多数其他欧元区10年期公债收益率上涨7-8个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 王洋)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。