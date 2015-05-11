英国经济：企业雇主预计将放缓薪资调升速度--调查

路透伦敦5月11日 - 根据一项人力经理的季度调查显示，英国企业雇主预期未来一年调高薪资幅度仅有1.8%，低于三个月前预估的加薪2.0%。

英国人力发展协会(CIPD)报告指出，薪资增幅只有金融危机前2008年春季时的一半水准。这份报告凸显出，英国经济复苏尚未对许多薪水阶级收入造成重大变化。

调查中2015年第二季聘雇净差值--预计扩编人员的雇主比例，与预计缩编人员的雇主比例之差--由正24升至正25。

“新政府所接下的或许是一个强劲就业市场，但民众收入只有非常小幅改善，”CIPD就业市场分析师Gerwyn Davies称。

英国央行非常关注薪资增幅问题，央行正在考虑何时将利率由纪录低位0.5%调升。