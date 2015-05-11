英国经济：企业雇主预计将放缓薪资调升速度--调查

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦5月11日 - 根据一项人力经理的季度调查显示，英国企业雇主预期未来一年调高薪资幅度仅有1.8%，低于三个月前预估的加薪2.0%。
英国人力发展协会(CIPD)报告指出，薪资增幅只有金融危机前2008年春季时的一半水准。这份报告凸显出，英国经济复苏尚未对许多薪水阶级收入造成重大变化。
调查中2015年第二季聘雇净差值--预计扩编人员的雇主比例，与预计缩编人员的雇主比例之差--由正24升至正25。
“新政府所接下的或许是一个强劲就业市场，但民众收入只有非常小幅改善，”CIPD就业市场分析师Gerwyn Davies称。
英国央行非常关注薪资增幅问题，央行正在考虑何时将利率由纪录低位0.5%调升。
周三预定公布的官方数据，料将显示2015年第一季整体薪资增幅为1.7%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。