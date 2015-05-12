离岸人民币：宝岛债ETF指数第三季编成，殖利率曲线纳入10年券--消息

路透台北5月12日 - 宝岛债殖利率曲线即将推出，台湾柜台买卖中心一位不愿具名官员表示，后续还将进行宝岛债ETF(指数股票型基金)的指数编纂，最晚第三季可完成相关作业。

该官员并称，将在本月25日上线的宝岛债殖利率曲线，已确定纳入10年长券的报价，因此该全球首条的离岸人民币公司债殖利率曲线，将涵盖国际信评A级至A-级、一至10年期的参考殖利率，并于每日下午3:30揭示供市场参考。

柜买中心官员指出，完成宝岛债殖利率曲线后，即可按照各年期券(含息)的报价，推算出零息的理论殖利率，再从零息的殖利率曲线折算为现值，进而编制成一篮子指数。

〞指数最晚第三季就可以编出来，接下来就看投信何时要追踪。〞他说。

柜买中心发言体系对此未予置评。

路透此前已报导，台湾将打造全球首条离岸人民币公司债殖利率曲线。柜买中心将邀集包括汇丰(台湾)商业银行在内的10家财务顾问、承销商负责次级市场报价。