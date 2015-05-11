欧洲政经：IMF官员称该组织准备支持希腊实施改革

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透布达佩斯5月11日 - 国际货币基金组织(IMF)一位官员称，IMF准备支持希腊实施能确保其欧元区成员国地位的改革。
IMF欧洲部副主管Jorg Decressin在一新闻发布会上说：“我们认为希腊人民和政府，有意留在欧元区。”
“IMF非常有意继续支持这种调整和改革，以便确保希腊能成功地留在欧元区，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。