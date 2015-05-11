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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 17:24 BJT

欧洲政经：IMF官员称该组织准备支持希腊实施改革

路透布达佩斯5月11日 - 国际货币基金组织(IMF)一位官员称，IMF准备支持希腊实施能确保其欧元区成员国地位的改革。

IMF欧洲部副主管Jorg Decressin在一新闻发布会上说：“我们认为希腊人民和政府，有意留在欧元区。”

“IMF非常有意继续支持这种调整和改革，以便确保希腊能成功地留在欧元区，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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