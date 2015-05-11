中国外管局报告：深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点

路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，以专栏形式指出，将深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点。允许跨国公司开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算等业务，成员企业共享外债和对外放款额度。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

2012年，国家外汇管理局开展跨国公司外汇资金集中运营管理试点。在总结试点经验的基础上，2014年4月，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》（汇发 23号），将试点推向全国。试点按照服务实体经济、降低融资成本、高效配置资源、有效防范风险的原则，采取了下述改革创新措施：

一是允许跨国公司开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算等业务，成员企业共享外债和对外放款额度。

二是简化跨国公司经常项目收结汇、购付汇单证审核。银行按照“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易对外支付仍需按规定提交税务备案表。

三是便利跨国公司办理资本金、外债结汇，资本金和外债资金可意愿结汇，按规定审核真实性后直接对外支付。

四是国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制，不限定与境外之间的收支范围；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户可以互联互通，进一步便利企业跨境投融资活动。

五是搭建多重“防火墙”防控风险，全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”，发现资金流动异常或者企业违规，可暂停或取消企业办理相关业务。

试点充分尊重市场需求，突破了现有外汇管理的框架，为推进人民币资本项目可兑换进行了有益探索；便利了中外资跨国公司合理运用企业集团内部资金，缓解企业融资难融资贵，有利于支持企业“走出去”，受到了银行和企业的广泛好评。