更新版 1-台湾货币市场：短率仍贴紧低位，银行间资金水位持续垫高

* 短率仍旧贴紧低位

* 银行资金水位持续垫高

* 短票和RP利率持于低位 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周一仍旧贴紧低位。资金调度人士表示，本周资金延续上周宽松态势，银行间资金水位越垫越高，为求有去化资金压力，带动便宜资金满溢，今日部分银行也调降票券商一周拆款利率1个基点。

他们并指出，银行间资金去化需求日益增温，惟资金去化管道有限，包括拆借需求疲软及短票量能低迷，只能仰赖央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金，致本旬才过一周累积超额准备已突破千亿台币大关，令短率持续盘旋低档 。

“市场还是多钱，现在缺钱的人最大、讲话最大声。”一位大型民营银行交易员说。

该交易员称，本旬以来当日银行间超额准备大多维持200亿台币左右的水准，央行并未因资金偏滥而扩大冲销银行间隔夜拆款过剩部位，以致银行间累积超额准备持续扩大，短率暂难跳脱区间低位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.425%。一周拆款利率落在0.380-0.450%，上日在0.380-0.430%；两周拆款利率则落在0.388-0.44%。

**短票利率持于低位**

短票方面，一位大型票券商表示，周一例行性发票量偏少，根本难以满足银行买票需求，且票券商缺口很小，牵动短票利率续持于低位。

“好像拔河一样，看谁力量大，目前是卖方市场。”另一大型票券商交易员说。

上述交易员称，现在短票市场维持“钱多票少”格局，议价情势较利于卖方，短票交投仍旧以区间低位为优先。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，交投持平上日，部分中小型票券商仍有成交0.59-0.60%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.581%，前日为0.58%，成交量148亿台币，前日为134亿。

台湾央行周一公布，共发行2,260.5亿台币存单，含两年期存单200亿。与今日存单到期金额2,055.5亿台币相较，存单发行余额增205亿。

本周央行存单到期金额总计为8,406.7亿台币，本周余日到期情况分别为周二968亿、周三1,944.5亿、周四1,414.2亿、周五2,024.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为246亿台币，累积超额准备为1,371亿台币、加计前期1%的超额准备为3,292亿台币。

**RP利率持稳**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，周一券源依旧偏少，成交以到期续作为主，利率大致持平不变。

他们并指出，目前投信、寿险端资金仍显宽裕，银行端资金更显偏松，RP市场资金充裕，交投利率暂持在现有低位水准。

〞超安静，因有一阵子没有需求，今天只有1-2家打来问。〞一位大型证券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.54%，极短天期成交在0.46%，大致持稳上日。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。