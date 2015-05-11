日本个股：东芝调查内部会计事件重挫股价17%，市值蒸发25亿美元

路透东京5月11日 - 日本东芝 两年内第二度调查内部会计的相关疑虑，令东芝股价周一大跌，市值蒸发25亿美元，分析师指出，东芝会计问题根源疑云未散，将令投资人惴惴不安。

东芝股价周一重挫17%亮灯跌停。东芝上周五收盘后表示，撤回2014财年的财测，取消年底股利，公司扩大先前宣布的调查行动。

东芝股价周一收跌16.6%，至403.30日圆，市值约1.7万亿(兆)日圆，较上周五收盘缩水将近3,000亿日圆。

东芝4月时警告，在2012/13财年可能低报部分基础设施项目成本。上周五东芝表示，公司一项内部调查发现其他异常问题，包括未能足额认列建筑工程相关亏损。

“事件的新发展...让不确定性更加恶化，”Dalton Capital Japan基金经理人Fumio Matsumoto指出。“到头来，相关金额不确定是否很大，但我们不清楚细节的这一点，就让人忧心。”

东芝表示将成立一个第三方委员会进一步调查，有可能要到6月或更晚才能公布2014年财报。通常上一财年财报应该在近日公布。

Matsumoto也指出，基金经理人可能会遭到客户质问为何还要保留东芝股份。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)