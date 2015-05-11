香港个股：恒基地产大股东李兆基本月以来斥资逾5.6亿港元增持公司股份

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月11日 - 据联交所资料显示，香港主要地产商--恒基地产 大股东兼主席李兆基本月以来多次增持公司股权，涉资逾5.6亿港元，持有好仓升至69.88%。
联交所权益披露资料指，李兆基于上周一至周三分别在场内购入53.3万股、598.4万股及249.9万股恒地股份，平均价分别为64.18港元、62.578港元及62.437港元，持股量由4月底的69.58%升至69.88%。
恒地今天收升0.81%，报62.6港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。