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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 17:51 BJT

香港个股：恒基地产大股东李兆基本月以来斥资逾5.6亿港元增持公司股份

路透香港5月11日 - 据联交所资料显示，香港主要地产商--恒基地产 大股东兼主席李兆基本月以来多次增持公司股权，涉资逾5.6亿港元，持有好仓升至69.88%。

联交所权益披露资料指，李兆基于上周一至周三分别在场内购入53.3万股、598.4万股及249.9万股恒地股份，平均价分别为64.18港元、62.578港元及62.437港元，持股量由4月底的69.58%升至69.88%。

恒地今天收升0.81%，报62.6港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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