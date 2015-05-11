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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 18:29 BJT

欧洲政经：希腊政府发言人称，该国没有考虑B计划

路透雅典5月11日 - 希腊政府发言人周一在欧元集团会议前表示，希望欧元区财长承认希腊与国际金主的谈判取得进展，而且希腊没有“B计划”。

“政府没有考虑任何B计划，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis对媒体表示。

“政府希望欧元集团记录下谈判已经取得的进展。”

Sakellaridis表示，希腊没有将周二对IMF的7.5亿欧元还款同欧元集团会议的结果关联起来。

“我们没有(将还款)取决于今日欧元集团的会议结果，因为这会有点最后通牒的意味，可能会被认为是勒索，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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