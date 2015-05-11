欧洲政经：希腊政府发言人称，该国没有考虑B计划

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透雅典5月11日 - 希腊政府发言人周一在欧元集团会议前表示，希望欧元区财长承认希腊与国际金主的谈判取得进展，而且希腊没有“B计划”。
“政府没有考虑任何B计划，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis对媒体表示。
“政府希望欧元集团记录下谈判已经取得的进展。”
Sakellaridis表示，希腊没有将周二对IMF的7.5亿欧元还款同欧元集团会议的结果关联起来。
“我们没有(将还款)取决于今日欧元集团的会议结果，因为这会有点最后通牒的意味，可能会被认为是勒索，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。