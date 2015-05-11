国际油市：油价反弹及前景改善，第二季并购活动料加速--摩根士丹利

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月11日 - 摩根士丹利周一在报告中表示，油气领域的并购活动料在第二季加速，因油价走高以及产业前景改善增强投资者的兴趣。
皇家荷兰/壳牌石油集团 上月出价700亿美元求购BG Group ，凸显形势发生转变。2015年第一季并购活动减少至20年最低水平，只完成30起交易，金额为40亿美元，而且多数发生在北美。
摩根士丹利表示，自第二季开始以来，38宗交易已经完成，总金额达930亿美元。
油价自1月触及低位后迄今回升了40%，加上原油生产商采取更多措施削减成本，是当前推动企业并购的主要因素。
“由于油价倾向于上行，我们看到油价上涨与成本下降来到‘最佳点’，导致潜在的勘探与生产业务收购者的自由现金流回升，从而推动并购活动加速。”(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。