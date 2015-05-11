瑞典央行：副总裁称通胀正在上升，超宽松货币政策正发挥作用

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透斯德哥尔摩5月11日 - 瑞典央行副总裁Henry Ohlsson周一表示，该国的超宽松货币政策正发挥作用，通胀处于升势。
他在一场演说中表示，“通胀正在上升，但是是从偏低水准走高。”
4月底时，瑞典央行维持指标利率于负0.25%不变，令市场感到意外，原先市场预期进一步降息；不过该行当时扩大买债计画，期望能推升通胀。
Ohlsson称，“我们已经准备好在必要时采取更多行动。”(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。