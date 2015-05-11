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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 18:05 BJT

瑞典央行：副总裁称通胀正在上升，超宽松货币政策正发挥作用

路透斯德哥尔摩5月11日 - 瑞典央行副总裁Henry Ohlsson周一表示，该国的超宽松货币政策正发挥作用，通胀处于升势。

他在一场演说中表示，“通胀正在上升，但是是从偏低水准走高。”

4月底时，瑞典央行维持指标利率于负0.25%不变，令市场感到意外，原先市场预期进一步降息；不过该行当时扩大买债计画，期望能推升通胀。

Ohlsson称，“我们已经准备好在必要时采取更多行动。”(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)

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