中国外管局报告：惩教结合规范银行转口贸易融资，遏制虚假转口贸易

路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，以专栏形式指出，部分银行办理转口贸易业务存在违规行为，如未尽职审核转口贸易真实性、或未按规定进行国际收支申报等。外管局将惩教结合规范银行转口贸易融资业务。

以下为该篇专栏的全文：

继2013年打击企业虚假转口贸易专项行动之后，2014年国家外汇管理局针对银行开展转口贸易专项检查，从银行和企业两个渠道双管齐下遏制虚假转口贸易。

检查重点集中、针对性强。专项检查选取16个地区的111家银行分支机构作为被查对象。被查银行集中在2013年打击企业虚假转口贸易专项行动中发现的违规、异常企业的经办银行以及转口贸易业务异常增长的银行。被查银行既有国有银行的分支机构，也有一些外资银行和城市商业银行的分支机构。检查以2012年1月至2014年2月的转口贸易业务为范围，目标是查证银行办理转口贸易是否合理审核交易真实性，银行转口贸易融资是否符合管理规定。

检查发现银行办理转口贸易业务存在违规行为。检查发现部分银行存在未尽职审核转口贸易真实性、未按规定进行国际收支申报等违规问题。主要表现为：一是未审核发现转口贸易货权单据虚假，如提单信息显示货物净重大于毛重，提单显示装货地和卸货港相同等。二是未审核发现转口交易违背常理，如货物提单签发时间早于进出口合同签订时间一年以上，提单显示同一货船在同日内多次往返不同港口，成交价格明显偏离正常市场价格等。三是未审核发现合同瑕疵，如合同未签章，转口合同买卖方签章与实际交易买卖方完全相反等。四是未审核发现交易单证不一致，如合同及发票中货物数量与提单不一致，进口合同显示的到货口岸与出口合同显示的发货口岸不一致，转口买入合同中货物品名与卖出合同的货物品名不一致等。