中国能源：周二汽、柴油价格每吨分别提高255元和245元--发改委

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月11日 - 中国国家发改委周一宣布，自5月11日24时起，汽、柴油价格每吨分别提高255元和245元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.19元和0.21元，为今年年内第五次上调成品油价。
刊登在发改委网站的新闻稿指出，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据5月11日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。
4月下旬以来，受中东地缘政治紧张和美元走弱等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格较大幅度上涨。
中国发改委上次油价调整是4月25日，将汽、柴油供应价格每吨分别提高300元人民币和285元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.22元和0.24元。 （完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。