更新版 1-中国金融：今年跨境资金流动料加剧，但国际收支差额延续总体可控局面

* 今年经常项目顺差规模料增，跨境资金流动料加剧

* 国际收支差额延续规模适度、总体可控局面

* 逐步扩大银行办理大宗商品柜台衍生品结售汇试点范围

* 外汇储备将服务好实体经济和国家长远战略 (新增更多内容)

路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报称，预计2015年中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态，国际收支差额有望延续规模适度、总体可控的局面。

年报并指出，今年经常项目顺差规模可能增加，资本和金融项下跨境资金流动有可能振荡加剧。需要密切关注部分领域的跨境套利投机活动，不过，中国外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强。

“中国经济发展进入新常态，尽管国内外经济金融形势复杂多变，只要经济基本面以及地缘政治环境等因素未发生重大变化，预计2015年我国国际收支仍将呈现‘经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动’的格局。”年报称。

报告称，货物贸易作为经常项目顺差主要来源的地位不会改变，今年货物贸易顺差有望继续增加，另一方面，受国内居民境外旅游、留学等消费刺激，今年服务贸易逆差仍将保持较高水平。上述两方面因素共同作用，促使今年经常项目顺差规模可能增加，但预计经常项目顺差与GDP之比仍会保持在国际公认的合理范围之内。

在经常项目方面，外管局表示，今年将进一步简政放权，积极培育外贸竞争新优势；有序应对跨境资金波动，强化风险预警和防控。而在资本项目方面，外管局将进一步促进直接投资外汇管理便利化，推动境内机构外债宏观审慎管理改革试点，加快推进资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。

在2015年金融机构外汇业务监管工作方面，外管局将研究调整银行卡管理中境外卡境内使用管理政策；进一步推动银行和特许机构业务创新；按统一法人原则逐步扩大银行办理大宗商品柜台衍生品交易的结售汇业务试点范围；支持银行为客户提供更多保值避险类服务；继续研究支持地方中小金融机构业务发展的外汇政策。

此外，在外汇储备经营管理方面，外管局坚持国家战略导向，做好外汇储备多元化运用工作，服务好实体经济和国家长远战略；继续优化大类资产摆布，实现储备资产保值增值；将外汇储备安全纳入国家安全战略整体框架，始终把风险防范放在投资和管理工作的中心，完善外汇储备应急体系。

**今年资本和金融项下跨境资金波动加剧**

跨境资本流动易受汇率、利率以及市场预期等因素的综合影响。报告指出，从外部环境看，美国经济复苏势头良好，不排除2015年下半年美联储可能启动加息周期，带动美元进一步走强。且近期国际环境动荡不安，欧债谈判再现波折、地缘政治冲突此起彼伏等，都加剧了全球金融市场持续动荡，短期可能出现避风港效应，带动资金流向美国或投向美元等避险货币，新兴经济体面临资金流出压力。

从国内环境看，国内经济进入新常态时期，市场主体对经济下行、房地产泡沫、产能过剩、地方债风险等情况十分敏感，“资产外币化、对外债务去杠杆化”等资产负债结构调整可能持续。上述因素相互叠加，将在短期内加大资本和金融项下跨境资金的双向波动。

“当然，由于我国经济对外开放度越来越高，跨境资金流动渠道日益丰富且便利，部分领域的跨境套利投机活动也需要密切关注。”报告称。

年报并认为，尽管内外部环境中的不稳定、不确定因素依然存在，但国际收支差额有望延续规模适度、总体可控的局面。中国经济仍保持在7%上下的中高增速。随着改革红利不断释放，中国经济仍存在较大的发展空间，这是人民币汇率、国际收支运行维持基本稳定的重要支撑。

另一方面，贸易和投资依然是跨境资金流入的稳定来源。随着中国出口产品由劳动密集型转向资本和技术密集型，高铁等重大装备制造业成为了出口的新亮点，中国出口竞争优势依然存在。

年报称，中国是全球最大的消费市场，随着全面改革措施落地和国内金融市场开放，对外资仍有较强的吸引力，预计2015年中国仍将保持吸收外资的大国地位。(完)

浏览报告，请点选外管局网站链接：www.safe.gov.cn (发稿 宿泱韫/李文科; 审校 曾祥进)