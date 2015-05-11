更新版 1-国际油市：布兰特与迪拜原油价差缩至一个月最窄，开启套利空间

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* 布兰特与迪拜原油间的价差缩至4月15日以来最窄

* 布兰特原油上涨动能可能减弱--巴克莱

路透新加坡5月11日 - 行业消息人士周一表示，布兰特与迪拜原油间的价差下滑，来到近一个月的最窄水准，已经开启大西洋盆地的套利窗口，提供欧洲及非洲过剩原油运往亚洲的套利机会。

6月迪拜原油价格走强，因亚洲需求强劲，导致其与布兰特原油价差缩窄。价差缩窄将鼓励亚洲炼厂扩大买进与布兰特连动的石油。

布兰特/迪拜6月原油期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M报在每桶1.34美元，较周五收盘下跌0.21美元，且创下4月15日以来最窄。

一名西方企业的交易商表示，这已经开启了近月尼日利亚原油运往亚洲的套利窗口。

数以千万桶计的西非、Azeri以及北海原油难以在欧洲找到买家，交易商将之归咎于需求疲软。

原油期货市场与实货市场严重脱钩，类似2014年6月的情况，当时实货市场疲软，成为期货价格崩盘的前兆。