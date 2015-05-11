马来西亚期市：出口激增提振棕榈油期货收高，但高库存抑制涨势

路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，因5月1-10日需求激增，且马币(林吉特)走软；不过行业数据显示马国棕榈油库存增至五个月高位，则使涨幅受限。

船货调查机构Intertek Testing Services数据称，马来西亚5月1-10日棕榈油出口较上月同期增加41.3%至458,677吨，对印度和欧洲的出口倍增。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance数据亦称，5月1-10日棕榈油出口较上月同期增加45%。

但尽管需求骤增，库存增加则抑制棕榈油期价涨幅。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，4月底库存增至219万吨，为11月以来最高水准，且高于市场预估的213万吨。

“出口很强劲，马币走弱，且海外市场略显有利...但市场并未如此呈现。”吉隆坡一外资商品经纪商交易员并称，高库存将使市场受抑。

指标7月棕榈油期货合约 收涨1.5%至每吨2,195马币。

整体成交量36,211口，高于通常的均值35,000口。(完)

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