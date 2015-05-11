马来西亚期市：出口激增提振棕榈油期货收高，但高库存抑制涨势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，因5月1-10日需求激增，且马币(林吉特)走软；不过行业数据显示马国棕榈油库存增至五个月高位，则使涨幅受限。
船货调查机构Intertek Testing Services数据称，马来西亚5月1-10日棕榈油出口较上月同期增加41.3%至458,677吨，对印度和欧洲的出口倍增。
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance数据亦称，5月1-10日棕榈油出口较上月同期增加45%。
但尽管需求骤增，库存增加则抑制棕榈油期价涨幅。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，4月底库存增至219万吨，为11月以来最高水准，且高于市场预估的213万吨。
“出口很强劲，马币走弱，且海外市场略显有利...但市场并未如此呈现。”吉隆坡一外资商品经纪商交易员并称，高库存将使市场受抑。
指标7月棕榈油期货合约 收涨1.5%至每吨2,195马币。
整体成交量36,211口，高于通常的均值35,000口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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