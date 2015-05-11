国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水走阔，掉期交易增量至近一周高位

路透新加坡5月11日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周一略微走阔，因成交水准趋弱，6月/7月价差则守在三年高位。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水扩大0.16美元，至每吨3.02美元，6月/7月价差维持在每吨9.50美元。

Gunvor求售380-cst燃料油，6月装运，较新加坡现货报价贴水3美元，之前与嘉能可的一笔交易，相当于较新加坡现货报价贴水3.20-3.40美元。

上周五的成交贴水在2.40-2.75美元。

5月380-cst掉期的交易活动增加到近一周高位29口，每口5,000吨，上周二为30口。

现货交易三笔。兴隆向Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，船期6月6-10日，较新加坡现货报价贴水每吨3美元。

Gunvor向嘉能可出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月2-6日，每吨376,50美元。

BP向Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，船期6月1-5日，较新加坡现货报价贴水每吨3美元。(完)

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