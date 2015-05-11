德国经济：2015年成长率有可能高于原预估的1.6%--IMF

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透柏林5月11日 - 国际货币基金组织(IMF)一名高层官员指出，若低油价及欧洲央行买债计划的传导效应大于预期，德国2015年经济成长率有可能高于IMF在4月预测的1.6%。
IMF欧洲部门助理总监Enrica Detragiache周一在柏林表示，德国经常帐盈余居高不下令人忧心，因发达经济体需求仍疲软。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。