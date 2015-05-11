德国经济：2015年成长率有可能高于原预估的1.6%--IMF

路透柏林5月11日 - 国际货币基金组织(IMF)一名高层官员指出，若低油价及欧洲央行买债计划的传导效应大于预期，德国2015年经济成长率有可能高于IMF在4月预测的1.6%。

IMF欧洲部门助理总监Enrica Detragiache周一在柏林表示，德国经常帐盈余居高不下令人忧心，因发达经济体需求仍疲软。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)