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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 19:45 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差转为升水，受夏季需求支撑

路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周一转为升水，行业消息人士称，由于夏季脚步逼近，即期需求走强。

消息人士称，巴基斯坦及沙特阿拉伯进入现货市场寻购柴油，开始为夏季空调机用途需求准备。

交易商称，Pakistan State Oil(PSO)欲购买50,000吨柴油，船期5月底。PSO日前向BB Energy及科威特IPG购买240,000吨柴油，船期5月底至6月。

交易商称，沙特阿美亦欲购买160万桶柴油，船期6月，之前曾求购数量相似的5月船货。

新加坡现货交易成交两笔柴油及一笔航煤。

兴隆向Winson Oil买进150,000桶含硫量500ppm柴油，船期5月26-30日，每桶较新加坡5月25-29日平均报价升水0.30美元。

兴隆向BP买进150,000桶含硫量500ppm柴油，船期5月31日-6月4日，每桶较新加坡5月29日-6月5日平均报价升水0.30美元。

壳牌向兴隆出售100,000桶航煤，船期5月26-30日，每桶较新加坡5月26日-6月2日平均报价贴水0.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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