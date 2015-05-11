国际油市：亚洲柴油现货价差转为升水，受夏季需求支撑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周一转为升水，行业消息人士称，由于夏季脚步逼近，即期需求走强。
消息人士称，巴基斯坦及沙特阿拉伯进入现货市场寻购柴油，开始为夏季空调机用途需求准备。
交易商称，Pakistan State Oil(PSO)欲购买50,000吨柴油，船期5月底。PSO日前向BB Energy及科威特IPG购买240,000吨柴油，船期5月底至6月。
交易商称，沙特阿美亦欲购买160万桶柴油，船期6月，之前曾求购数量相似的5月船货。
新加坡现货交易成交两笔柴油及一笔航煤。
兴隆向Winson Oil买进150,000桶含硫量500ppm柴油，船期5月26-30日，每桶较新加坡5月25-29日平均报价升水0.30美元。
兴隆向BP买进150,000桶含硫量500ppm柴油，船期5月31日-6月4日，每桶较新加坡5月29日-6月5日平均报价升水0.30美元。
壳牌向兴隆出售100,000桶航煤，船期5月26-30日，每桶较新加坡5月26日-6月2日平均报价贴水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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