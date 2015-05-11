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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 19:41 BJT

东南亚股市：多下跌，但新加坡受大型股提振续涨

路透曼谷5月11日 - 东南亚股市周一多下跌，泰国指标股指收在日低
，因国内投资人了结获利；但新加坡股市受部分大型股的扶助续涨，扬升
至近一周高点。
    
    泰国股市收低0.6%报1,501.30点。尾盘涌现的卖压打击银行股。
    
    散户和经纪商卖超，但外资在连七个交易日卖超后转为买超16.7亿泰
铢。
    
    外资在马来西亚、菲律宾和印尼股市分别卖超1.6574亿马币、8.32亿
披索和667亿卢比。
    
    新加坡股市上涨0.5%报3,470.80点，创5月5日以来最高收位。新加坡
电信 和新加坡大华银行 双双上扬近1%。
    

                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   409.97    -1.47   -0.36  
 -0.19   410.77
    新加坡                   3470.80    18.79   +0.54  
 +3.14  3365.15
    马来西亚                  1805.49    -2.16   -0.12  
 +2.51  1761.25
    泰国                      1501.30    -9.21   -0.61  
 +0.24  1497.67
    印尼                      5172.48    -9.73   -0.19  
 -1.04  5226.95
    菲律宾                     7777.90    14.69   +0.19  
 +7.57  7230.57
    越南                        551.67    -2.84   -0.51  
 +1.11   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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