东南亚股市：多下跌，但新加坡受大型股提振续涨

路透曼谷5月11日 - 东南亚股市周一多下跌，泰国指标股指收在日低 ，因国内投资人了结获利；但新加坡股市受部分大型股的扶助续涨，扬升 至近一周高点。 泰国股市收低0.6%报1,501.30点。尾盘涌现的卖压打击银行股。 散户和经纪商卖超，但外资在连七个交易日卖超后转为买超16.7亿泰 铢。 外资在马来西亚、菲律宾和印尼股市分别卖超1.6574亿马币、8.32亿 披索和667亿卢比。 新加坡股市上涨0.5%报3,470.80点，创5月5日以来最高收位。新加坡 电信 和新加坡大华银行 双双上扬近1%。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 409.97 -1.47 -0.36 -0.19 410.77 新加坡 3470.80 18.79 +0.54 +3.14 3365.15 马来西亚 1805.49 -2.16 -0.12 +2.51 1761.25 泰国 1501.30 -9.21 -0.61 +0.24 1497.67 印尼 5172.48 -9.73 -0.19 -1.04 5226.95 菲律宾 7777.90 14.69 +0.19 +7.57 7230.57 越南 551.67 -2.84 -0.51 +1.11 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)