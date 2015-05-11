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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 20:09 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至一周高位，受澳洲船货延误支撑

路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至一周高位每吨88.68美元，因澳洲凝析油船货可能因停电事件而延误，推升卖方士气。

凝析油可由液化天然气(LNG)取得，作为生产油品的原料，多数为石脑油。

澳洲伍德塞德石油公司发言人表示，西北部大陆架凝析油出口厂自5月5日电力中断后，影响LNG生产。

这名发言人并未说明运往亚洲的凝析油是否延后，但交易商预期会延误三周，韩国受影响程度最大。

由于预期石脑油需求增加，当传出Lotte Chemical买进6月下半月石脑油，C&F较日本报价每吨升水约1美元时，交易商大感惊讶。

路透数据显示，这是韩国自1月底以来最低价格。

新加坡现货交易四笔汽油，维多为唯一买家，石脑油无成交。

维多向道达尔买进92-辛烷值汽油，船期6月6-10日，每桶79.70美元，向壳牌买进类似品位，船期5月31日-6月4日，每桶80.60美元。

维多向中石油买进类似品位，船期5月26-30日，每桶80.90美元。

维多向雪佛龙买进95-辛烷值汽油，船期5月26-30日，每桶82.70美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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