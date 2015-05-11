美国热股：孟山都或拉高报价继续求购先正达，盘初股价在平盘附近

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月11日 - 据一位接近孟山都(Monsanto) 的知情人士周五称，这家美国农用化学品公司并未放弃收购瑞士同业先正达(Syngenta) 的计划。此前孟山都提出的450亿美元收购报价被先正达拒绝。
孟山都股价周一盘初在平盘附近，上周五收报120.79美元。
先正达盘初近持平，上周五收报85.75美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。