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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 21:35 BJT

美国热股：孟山都或拉高报价继续求购先正达，盘初股价在平盘附近

路透5月11日 - 据一位接近孟山都(Monsanto) 的知情人士周五称，这家美国农用化学品公司并未放弃收购瑞士同业先正达(Syngenta) 的计划。此前孟山都提出的450亿美元收购报价被先正达拒绝。

孟山都股价周一盘初在平盘附近，上周五收报120.79美元。

先正达盘初近持平，上周五收报85.75美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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