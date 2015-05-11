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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 21:31 BJT

全球金融：多家大型银行敲定支付逾50亿美元和解汇市操纵案--FT

路透5月11日 - 金融时报报导：

* 多家大型银行敲定逾50亿美元和解外汇市场操纵案--金融时报

* 预期最快周三宣布和解内容--金融时报

* 巴克莱料同意支付约20亿英镑给英国金融市场行为监管局(FCA)、美国司法部、美联储、CFTC和纽约金融服务部门--FT

* 摩根大通、苏格兰皇家银行和花旗集团各料支付高达10亿美元给美国司法部--FT

* 最新和解案不包含汇丰控股、美国银行等11月和解案的银行--FT引述消息人士

* 美国司法部亟盼周三作出宣布，但若最后的磋商拖延将延后一、两天--FT引述消息人士(完)

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