全球金融：多家大型银行敲定支付逾50亿美元和解汇市操纵案--FT

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月11日 - 金融时报报导：
* 多家大型银行敲定逾50亿美元和解外汇市场操纵案--金融时报
* 预期最快周三宣布和解内容--金融时报
* 巴克莱料同意支付约20亿英镑给英国金融市场行为监管局(FCA)、美国司法部、美联储、CFTC和纽约金融服务部门--FT
* 摩根大通、苏格兰皇家银行和花旗集团各料支付高达10亿美元给美国司法部--FT
* 最新和解案不包含汇丰控股、美国银行等11月和解案的银行--FT引述消息人士
* 美国司法部亟盼周三作出宣布，但若最后的磋商拖延将延后一、两天--FT引述消息人士(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。