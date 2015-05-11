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市场报道 | 2015年 5月 11日 星期一 21:43 BJT

美国股市：开平，由上交易日涨势暂歇

路透5月11日 - 美国股市周一开盘变动不大，上周五因就业数据强劲，显示美国经济增温，但不致引发提早升息之虞，激励美股大涨。

道琼工业指数 盘初跌10.14点，或0.06%，报18,180.97点；标普500指数 跌0.69点，或0.03%，报2,115.41点；Nasdaq综合股价指数 涨4.98点，或0.1%，报5,008.52点。(完)

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