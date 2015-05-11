美国股市：开平，由上交易日涨势暂歇

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透5月11日 - 美国股市周一开盘变动不大，上周五因就业数据强劲，显示美国经济增温，但不致引发提早升息之虞，激励美股大涨。
道琼工业指数 盘初跌10.14点，或0.06%，报18,180.97点；标普500指数 跌0.69点，或0.03%，报2,115.41点；Nasdaq综合股价指数 涨4.98点，或0.1%，报5,008.52点。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。